Hijo del Vikingo retiene el Megacampeonato ante Bandido

Una lucha de ensueño se vivió en Noche de Campeones de AAA, donde el Hijo del Vikingo y Bandido se enfrentaron en un intenso mano a mano por el Megacampeonato AAA.

La batalla fue un ir y venir de castigos, vuelos y movimientos espectaculares, siendo un duelo que parecía que podría irse a cualquiera de los dos bandos.

What in the world was that!?@vikingo_aaa is amazing. pic.twitter.com/ClMz0GFE14

— JJ Williams (@JJWilliamsWON) December 29, 2022