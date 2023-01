WWE incluyó el evento pay-per-view (ahora Eventos Premium) Cyber Sunday en el año 2006 en sustitución de Taboo Tuesday. La primera edición se llevó a cabo el 5 de noviembre en la US Bank Arena en Cincinnati, Ohio. Su lucha estelar vio a King Booker retener el Campeonato Mundial de Peso Completo ante John Cena (Campeón WWE) y The Big Show (Campeón ECW). El show tenía la particularidad de que todas las luchas contaban con una estipulación que era determinada por los votos de los fanáticos online.

It was absolute CARNAGE when #TheGame @TripleH collided with the Samoan Bulldozer 14 years ago today at WWE Cyber Sunday! 🤯 pic.twitter.com/zkeTtOjiEM

El 28 de octubre de 2007 se realizó la segunda edición en el Verizon Center en Washington DC, con Batista derrotando a The Undertaker con Steve Austin como réferi especial para recuperar el Campeonato Mundial de Peso Completo en su último combate. Y la tercera y definitiva fue el 26 de octubre de 2008 en el US Airways Center en Phoenix, Arizona; una vez más, “El Animal” luchando, “Stone Cold” arbitrando y el título competo estuvieron en el cierre, en aquella ocasión con Chris Jericho cayendo como retador.

. @DaveBautista clashed with @undertaker for the World Heavyweight Title at WWE Cyber Sunday 2007 with @steveaustinBSR as Special Guest Referee!

Nos acordamos de este evento porque Freddie Prinze Jr. lo quiere de vuelta, según expresa en un episodio reciente de Wrestling with Freddie.

“Cyber ​​Sunday eran tan interesante para mí porque los fanáticos podían elegir con quién iba a luchar el chico en el ring, o la chica en el ring en otro caso. Y te daban tres opciones, y los fans votaban.

“El voto era legítimo. No estaba manipulado. Le he preguntado a un millón de personas sobre esto en la compañía… todos los luchadores tendrían que pensar al menos en un principio y un final de cuál sería [su] combate, y estos luchadores legítimos tendrían que hacer eso”.

It was on this day in 2006 that @kevinfederline took matters into his OWN hands when he altered @JohnCena's path at #CyberSunday! pic.twitter.com/rSvzkeYZhY

— WWE (@WWE) November 5, 2017