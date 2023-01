Esta semana, Wrestle Kingdom 17 fue un desfile de caras conocidas para el público estadounidense, motivo de que se haya convertido en la edición más seguida en la historia de esta cita anual de NJPW.

Y si hablamos de caras, la de Lio Rush salió bastante tocada del show, pues sufrió varios cortes durante su encuentro junto a YOH por el Campeonato de Parejas de Peso Completo Jr. IWGP, donde ambos no pudieron derrocar a los monarcas, TJP y Francesco Akira.

“The Man of the Hour” pudo concluir la contienda, indicativo de que no se trató de nada grave, pero cuanto menos, deberá estar un par de semanas inactivo. NJPW hizo público que el gladiador, a causa de una fractura de nariz, no podría estar en New Year Dash! Y el mismo ex Campeón de Peso Crucero NXT expuso vía Twitter que también se perdería el torneo Battle Of Los Angeles, donde estaba programado para enfrentarse en primera ronda a SB KENTo.

Baja que igualmente PWG confirmó, revelando seguidamente el sustituto de Lio Rush.

Unfortunately, Lio Rush suffered an injury that will keep him from competing in BOLA. Bryan Keith will make his PWG debut as he enters the 2023 Battle of Los Angeles to take on SB KENTo!