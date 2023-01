NJPW: "New Year Dash!" Okada y Omega se unen

El Ota City General Gymnasium fue el recinto desde donde New Japan Pro Wrestling presentó «New Year Dash!» su tradicional evento de Año Nuevo.

Los combates no se conocían de antemano, solo se anunciaron cuando los luchadores subieron al ring. El evento se transmitió en vivo y gratis en NJPW World.

Se ha anunciado una rueda de prensa para el viernes 6 de enero , en la que se darán a conocer detalles sobre el show de NJPW vs. NOAH del 21 de enero que se efectuará en el Yokohama Arena.

Ren Narita fue atacado por House of Torture después de la primera lucha y antes de que Minoru Suzuki viniera al rescate. Cuando HoT también lo atacó, El Desperado corrió hacia el ring y ayudó a HoT a irse.

TAKA Michinoku subió al ring con Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI y anunció que los cuatro traerán grandes cambios a New Japan en el nuevo año. Son «Just 4 Guys«, una posible referencia al nombre de una nueva agrupación.

Después del segundo combate, estalló un altercado entre Ospreay y Taichi y entre Yoshinobu Kanemaru y DOUKI y los campeones de parejas de peso junior IWGP, TJP y Akira.

Mikey Nicholls y Shane Haste desafiaron por el Campeonato de parejas IWGP después de la victoria sobre Hirooki Goto y YOSHI-HASHI; mientras que Sabre e Ishii se encararon. Más tarde, Sabre invitó al joven león Kosei Fujita a integrar a TMDK.

Debido a que Hikuleo dejó Bullet Club en septiembre y se unió a Guerrillas of Destiny, Jay White lo atacó después del quinto partido y prometió terminar el tiempo de Hikuleo en Japón desafiándolo a un partido Loser Leaves Japan.

Shingo Takagi se proclamó como el primer poseedor del nuevo cinturón del Campeonato KOPW 2023 al imponerse en una cuádruple amenaza a SHO, Great-O-Khan y Toru Yano.

Jeff Cobb confrontó a Omega después del evento principal y Takagi salió al ring nuevamente para desafiar a Okada, quien aceptó el desafío.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW YEAR DASH!!», 05.01.2023

Ota City General Gymnasium

Asistencia: 2,713 Espectadores

1. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo vencieron a Tomoaki Honma, Ren Narita y Tiger Mask (8:28) con la EVIL de EVIL sobre Honma.

2. Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI derrotaron a Will Ospreay, TJP y Francesco Akira (9:17) con la Jorge Rivera Special de DOUKI sobre Akira.

3. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls y Shane Haste vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tomohiro Ishii (8:02) cuando Nicholls colocó espaldas planas a YOSHI-HASHI tras un Tank Buster.

4. Togi Makabe, Shota Umino, Ryusuke Taguchi y YOH derrotaron a Tetsuya Naito, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI (13:17) con un Direct Drive de YOH sobre Takahashi.

5. Hiroshi Tanahashi, Tama Tonga, Hikuleo y Master Wato vencieron a Jay White, KENTA, Taiji Ishimori y El Phantasmo (11:29) cuando Phantasmo fue descalificado.

6. KOPW 2023, 4 Way Match: Shingo Takagi derrotó a Toru Yano, Great-O-Khan y SHO (12:50) con un Last of the Dragon sobre Yano.

7. Kazuchika Okada y Kenny Omega vencieron a Jeff Cobb y Aaron Henare (13:36) con un Rainmaker de Okada sobre Henare