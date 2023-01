Lionheart Wrestling Association Genesis – Alberto el Patrón vence a Carlito en Florida

En el evento el fanático que estuvo presente pudo ver de cerca a sus luchadores favorito, en el encuentro de los minis fue una que los niños que estuvieron presente se disfrutaron, la lucha de damas fue una de las más aplaudidas por los fanáticos en la cual se enfrentaron directamente desde Colombia La Brava ante la Mexicana La Baronesa representando a Robles Promotions, esta última saliendo por la puerta ancha en una lucha con mucha acción, otra lucha en la cual la acción no paró de principio a fin fue cuando se enfrentaron a los rudos Controversial inc. ante El Toro Salvaje y El Burro los cuales no se les hizo muy fácil a Controversial inc , lo que fue El Sr. C y Salazar Al terminar la lucha no pararon de castigar al Toro Salvaje sobre el ring.