Andrade vs. Humberto Carrillo se dará antes de WrestleMania 36

La gloria se parece al cristal; cuando más brilla es también cuando más cerca puede estar de romperse. Y a Andrade su suspensión le llegó justo en la cresta de la ola, con un protagonismo considerable cada semana en televisión y portando el Campeonato de Estados Unidos. Ausencia de las pantallas que se justificó mediante un brutal ataque de Humberto Carrillo, hasta su regreso durante el Gauntlet Match de Super ShowDown 2020, que hizo saltar las alarmas respecto al estatus que conserva, pues fue eliminado rápidamente por R-Truth.

De momento, «el Ídolo» conserva su cetro, aunque ayer volvió a cosechar otra derrota durante Monday Night Raw, esta vez haciendo equipo con Ángel Garza, al recibir él mismo la cuenta de tres de Carrillo, quien se unió a Rey Mysterio. Victoria del ex-205 Live que parece lo coloca de nuevo en la pugna por el título de Andrade. Porque tras la conclusión de Raw, WWE confirmó que los aztecas volverán a verse las caras, ahora en Elimination Chamber 2020.

What a week for @humberto_wwe!

✔️ Teaming with @reymysterio on #RAW.

✔️ Challenging @AndradeCienWWE for the #USTitle this Sunday at #WWEChamber! pic.twitter.com/Onluhk88KY

— WWE (@WWE) March 3, 2020