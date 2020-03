El intento de WWE de vender que la victoria de Goldberg gustó a los seguidores

«La Galería de los Inmortales» es uno de los sobrenombres con en el se conoce a WrestleMania 36. Y echando un vistazo al cartel de este año, no podemos afirmar lo contrario: The Undertaker, John Cena, Edge… y Goldberg en una de las principales luchas titulares. Rol de «The Myth» que no casa con el ciclo natural que debería guardar WWE, pues un veterano de 53 años batió a un talento de 32 que se encontraba en su mayor momento de popularidad, y encaminado a llegar a Tampa Bay con el Campeonato Universal bajo el brazo.

Derrota del también llamado The Fiend que generó un aluvión de respuestas negativas como pocas veces recuerdo, llegando a ser tendencia mundial las etiquetas «Vince» y «#cancelwwenetwork». Y que sigue cosechando críticas, ni siquiera después de que, a modo de compensación, WWE decidiera conceder a Wyatt un duelo contra John Cena en el magno evento, ya que guarda nula coherencia desde el punto de vista narrativo.

► Goldberg, el «influencer» de WWE

Pero una vez Vince McMahon quiso proteger a Roman Reigns con tal cambio de planes, ahora también pretende hacer lo mismo respecto al hombre del Jackhammer. Si estuvieron atentos la pasada noche a Monday Night Raw, no serían ajenos a un gráfico expuesto en pantalla justo después del combate entre Liv Morgan y Ruby Riott.

¡La victoria de Goldberg del Campeonato Universal en Super ShowDown 2020 es la foto más gustada en la historia del Instagram de WWE!

He aquí la publicación en concreto.

Y de nuevo, WWE toma por tontos a sus seguidores, porque ni siquiera es necesario ser un experto en Instagram para saber que esta red social no cuenta con una alternativa a la opción de «Me Gusta», al contrario que Facebook, por ejemplo.

Véase, realmente no pueden tomarse como una reacción positiva esos 889 mil «Likes», sino como una reacción al fin y al cabo. La verdadera opinión de los aficionados debería medirse en base a los comentarios, y la mayoría de ellos, desde luego, distan mucho de ser entusiastas ante la coronación de Goldberg.