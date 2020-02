Hace pocos días, Samoa Joe fue suspendido por 30 días por incumplir la Política de Bienestar de WWE. Esta nueva suspensión se suma a las recientes sanciones recibidas por Andrade, que culminó este jueves cuando participó en Super ShowDown 2020, y las de Robert Roode y Primo Colón en diciembre pasado. Al igual que en los referidos casos, se desconoce la sustancia que ha dado positivo.

Lo curioso del asunto es el hecho de que durante tres años no hubo suspensiones y de pronto vemos las de Primo, Robert Roode, Andrade y Joe. Antes de eso, WWE no había suspendido a nadie por este motivo desde que Paige fue suspendida en octubre de 2016.

► La política de Bienestar de WWE. ¿Cómo funciona?

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer habló sobre la Política de Bienestar de WWE. Aludió a que WWE no se lo tomó en serio y posiblemente advirtió a las superestrellas en el proceso. Aparentemente, han dejado de hacerlo tanto.

«Una cosa que debes entender sobre WWE y sus pruebas de drogas es que no sé cuántas personas saben, pero ese número es muy reducido. De repente en el último mes o dos comenzaron a tener fallas en las pruebas de drogas después de no tenerlas durante años, hagan los cálculos. Me refiero a que estos muchachos están suspendidos por 30 días en la primera falta, 60 días por la segunda y la mayoría de estos muchachos no tienen ninguna.»

«UFC, dependiendo de la droga, sanciona un año o dos años para la primera falta y escuchamos todo el tiempo que las personas en UFC fallan y sus sanciones son mucho más duras. Uno pensaría que, dado que sus sanciones son mucho más duras y sus carreras son mucho más cortas, podría convertirse un elemento disuasorio y probablemente sea así si se entera de que nadie está fallando, pero no es el caso. Entonces, no toman en serio las pruebas de drogas. La prueba de drogas existe, pero … si fueran serios, entonces tendrían una prueba de drogas al estilo de la UFC.«

Dave Meltzer señaló que una de las cosas que debe hacer si quiere tomarse en serio las pruebas de drogas es despertar a las personas en sus casas a las 6:00 a.m. de la mañana para obtener una muestra. «No puedes simplemente probarlos en los edificios o cuándo ya lo sabes con anticipación», agregó. Además, las Superestrellas que trabajan a tiempo parcial como Triple H, The Undertaker, Goldberg y Brock Lesnar nunca se someten a dichas pruebas.

Esto nos lleva a creer que la Política de Bienestar de WWE podría alertar a una o dos Superestrellas, ya que no deja de ser extraño que WWE haya pasado tanto tiempo sin hacer aparecer a nadie en una prueba de drogas y ahora de repente vemos a un puñado de Superestrellas que fallan. De hecho, en un artículo anterior, analizamos una teoría de la posible inocencia de Andrade en la última sanción recibida.

Dependiendo de la vida media de una sustancia, una Superestrella puede tomar algo y saber que estará fuera de su sistema para cuando sea sometida a una prueba, indistinto del tipo de droga que estamos hablando.

Solo en el caso de la mariguana hay una salvedad en la suspensión, porque en estos casos únicamente se aplica una multa de $ 2,500, que para muchas superestrellas es casi nada. Aunque no está claro si se aplica la multa en el caso de que la superestrella tenga una receta para uso de marihuana medicinal. No obstante, en una reciente entrevista con Fightful, Fred Rosser, antes conocido como Darren Young en WWE, manifestó que el 90% del elenco usa CDB, que es uno de los componentes principales de la mariguana.

► Más sobre el caso de la suspensión de Samoa Joe

Ahora, para el caso de Samoa Joe, el propio Dave Meltzer ha informado que existió cierta confusión con respecto al estado de suspensión de Joe, aunque agregó que los informes que declararon que Joe fue suspendido hace unas semanas pudieron haber sido ciertos, pero el equipo creativo de WWE no fue informado sino hasta la semana pasada.

De lo indicado por Meltzer, se puede inferir que, al parecer, mucha gente se enteró únicamente de la suspensión de Joe cuando se anunció en el sitio web oficial de WWE. Lo cual implica que algunas personas detrás del escenario sabían de la suspensión de Joe, pero WWE mantuvo esa información en reserva. Según los informes, el personal de la WWE había dicho hace unas semanas que Joe no había sido suspendido, pero parece que realmente no lo sabían.

Teniendo en cuenta la fecha oficial de la sanción sobre Samoa Joe, esto implica que estaría disponible a partir del 25 de marzo, asumiendo que se encuentre saludable. Esto, haría muy difícil que se hiciera un lugar importante en el cartel de Wrestlemania 36, y su participacíon en la rivalidad con Seth Rollins y sus discípulos, quedaría momentáneamente en el aire.