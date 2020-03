Faltan solo cinco días para la celebración del segundo PPV de WWE este año, Elimination Chamber 2020. La arena que lo albergará es el Wells Fargo Center de Filadelfia, Pensilvania. Va a ser el último antes de la celebración de WrestleMania 36, quedando algunas luchas confirmadas para el magno evento en el mismo. Y para confirmar su cartel solo queda ver lo que sucede el viernes en SmackDown, después de haber visto lo que pasó en Raw anoche.

Porque en el episodio de la marca roja de hace unas horas no solo se anunció un combate para EC sino dos. Y el segundo, del que hablamos ahora, tiene un campeonato en disputa. Esto después de que el mismo cambiara de manos precisamente en el show.

► Cartel de Elimination Chamber 2020

Decían que las revanchas inmediatas no existen pero…

«¡The Street Profits no van a tener que esperar demasiado para defender su Campeonato de Parejas Raw, porque Angelo Dawkins y Montez Ford lo harán tan pronto como ESTE DOMINGO en Elimination Chamber contra Seth Rollins y Murphy!».

Los dos rudos reciben una oportunidad de coronarse de nuevo sin haber hecho nada. Esto tampoco va a crear nada de polémica pero parece que el triunfo de los técnicos anoche fue solo para armar este combate. Podrían haber simplemente ganado una lucha de parejas sin título en medio y que eso les valiera competir por el campeonato en el PPV. El resultado hubiera sido el mismo, con un poco más de sentido.

Pero este es el enfrentamiento confirmado, así que veremos qué pasa el domingo. Por ahora, en estos cinco días, los campeones pueden celebrar. Como no podía ser de otra forma, anoche también se hicieron su primera sesión de fotos con los cinturones.

En este momento, el cartel del PPV luce así:

CÁMARA DE LA ELIMINACIÓN FEMENIL

Natalya vs. Liv Morgan vs. Shayna Baszler vs. Asuka vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan

CÁMARA DE LA ELIMINACIÓN POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day vs. The Usos vs. Heavy Machinery vs. Lucha House Party vs. Dolph Ziggler y Robert Roode

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL

Braun Strowman (c) vs. Shinsuke Nakamura, Cesaro y Sami Zayn

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Seth Rollins y Murphy

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Andrade (c) vs. Humberto Carrillo

AJ Styles vs. Aleister Black