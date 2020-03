Brock Lesnar se ha pasado toda su vida dando golpizas a todo cuanto rival a tenido delante, tanto en combates reglados como en puros enfrentamientos sin réferi de por medio. Y lo va a seguir haciendo hasta que se retire. Pero no anoche. Anoche no pudo hacerlo. Drew McIntyre pensó que era el momento de comenzar a cambiar las cosas, de no permitir un nuevo ataque ni a él ni a sus compañeros. Que era el momento de hacer probar al Campeón WWE de su propia medicina. Y eso fue lo que hizo cuando le conectó un total de tres Claymore Kicks que lo noquearon.

► Drew McIntyre ataca a Brock Lesnar

Ahora mismo Lesnar debe estar realmente molesto en su casa o donde quiera que esté pensando en cómo va a vengarse de McIntyre. Al mismo tiempo, el retador al título estará orgulloso de sus acciones y preparado para continuar con ellas la próxima vez que se vean las caras. Por ahora no se sabe cuando será, cuando se encontrarán de nuevo antes de WrestleMania 36, pero el escocés advierte a «La Bestia Encarnada».

“You never hear the shot that takes you down.” #RAW pic.twitter.com/PZPeFCweGL — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) March 3, 2020

«Nunca escucharás el tiro que te derribará«.

Cabe mencionarse que esta advertencia aparece precisamente en el antiguo tema de entrada del luchador escocés en WWE, Broken Dreams, de Jim Johnston, con Shaman’s Harvest. Esta vez Lesnar no escuchó el tiro que lo derribó, pero la próxima vez estará más atento.

De estos encontronazos que tienen ambos luchadores podemos destacar también lo mucho que la fanaticada está con McIntyre. Nadie lo hubiera dicho hace unos meses cuando era uno de los principales rudos de la compañía. Pero ha sabido ganarse a todos. Y lo vemos tanto en televisión como fuera.

Va a ser realmente importante para Raw tener un Campeón WWE a tiempo completo a quienes los fans adoren.