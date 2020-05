El duelo entre Aleister Black y Bobby Lashley que se desarrolló en la segunda noche de WrestleMania 36 fue sacada de la nada, pero a pesar del buen encuentro que protagonizaron, en teoría sirvió más para detonar una futura ruptura de la alianza que Lashley mantiene con Lana, pues un consejo de esta provocó la derrota del ex-Campeón Intercontinental.

Recordemos que Lana se casó con Bobby Lashley en el último episodio de Raw del año pasado, pero esta unión no tardó mucho para que comenzara a tener grietas en esa relación. Actualmente, la relación entre ambos se ha enfriado un poco, pero sí es notorio que Lashley ha lucido mejor en el ring cuando este le ha pedido a Lana que no lo acompañe.

► La posible alianza de Bobby Lashley y MVP dejaría fuera a Lana

Precisamente, la reciente racha de victorias de Bobby Lashley parece haber captado la atención de MVP, quien ahora busca competir con Lana para ser el manager del All Mighty. En Money in the Bank reemplazó a MVP en su lucha contra R-Truth, en un segmento que parecía no tener mucho sentido.

Sin embargo, en el episodio de Raw de anoche, MVP alentó a Bobby Lashley a buscar el oro, indicádole que ha pasado un buen tiempo desde que el All Mighty celebró un campeonato, e insinúandole que con él podrá regresar a los planos estelares. Lana, evidentemente, no estaba contenta con la propuesta de MVP.

Sobre la situación de Lana, Mike Johnson señaló recientemente en el audio de PW Insider Elite lo siguiente:

"Obviamente es el final del personaje de Lana con WWE. Veremos a dónde van desde aquí, pero parece que Lana va a cambiar su rumbo una vez más."

Esta es una situación muy intrigante para Lana. Dado que ya no se encuentra Rusev en la compañía, a quien siempre había manejado antes de su rivalidad con Lashley, veremos el rumbo que pueda tomar, ya que parecería que Bobby Lashley y MVP podrían formar una alianza en un futuro cercano.