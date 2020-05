Ryan García atacó a Abner Mares en Twitter

Ryan García atacó a Abner Mares, su segundo intercambio de palabras en menos de 12 horas.

Ante la falta de contacto en combate real, Ryan le agarró gusto a escribirle a otros en redes.

Poco después del absurdo reto de Ryan a Henry Cejudo, Mares compartió un tuit.

Sin mencionar a nadie en particular, Mares señaló lo absurdo que resultan los retos a leyendas de las MMA provenientes de personas que no han logrado gran cosa en su deporte.

Funny how fighters are calling out ufc legends when they still haven’t done shit in there own sport. 🤷🏽‍♂️ just saying — ABNER MARES (@abnermares) May 12, 2020

Pero a Ryan le ajustó muy bien el saco y le escribió un mensaje a Abner.

I find it real funny, Old ass Abner Mares is talking shit, if you want to get knocked out again in the first round then be my guest, that goes for you to linares — Ryan Garcia (@KingRyanG) May 12, 2020

"Me resulta bastante gracioso que el anciano de Abner Mares esté diciendo basura.

Ven cuando quieras, si deseas volver a ser noqueado en el primer round, bienvenido.

Y eso va para ti también Linares", escribió Ryan.

Abner reviró con un mensaje que dice:

"¿Qué pasó? Apenas me voy levantando, ¿de qué me pedí?

No, no noquearás a nadie en particular en el primer round. Me despiertas cuando pelees con alguien decente.

Regresaré a dormir porque necesito dormir las 10 horas que recomendó el doctor para los viejos como yo".

🥱 my old ass is just getting up what did I missed? And you ain’t knocking no one out and specially the first round..wake me up when you fight some one decent, going back to sleep need my 10 hours doc recommended for us older men. Oh yeah good morning 😉 — ABNER MARES (@abnermares) May 12, 2020

Ryan García atacó a Abner Mares y el de Jalisco le respondió sin hacer mención del chico, pero le mandó derecho el dardo.

Nota al pie: Al parecer el gimnasio en casa no le está sirviendo a Ryan para liberar la energía que tiene dentro.