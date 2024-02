Alex Hammerstone estaría cerca de firmar con TNA

Como otros nombres destacados del panorama luchístico, el 2024 está significando un cambio de ciclo para Alex Hammerstone, quien dejó MLW el pasado 1 de enero y se adentró en la agencia libre, sabedor de la demanda que generaría por parte de muchas empresas. Pero de momento, Hammerstone sigue sin atarse a ninguna.

Luego de que Booker T hiciera promoción pública de él ante los micrófonos de su podcast, instándolo a firmar con WWE y competir en NXT, Hammerstone fue anunciado como parte del cartel de TNA Hard To Kill, cita donde se midió a Josh Alexander y ambos conjuntaron uno de los mejores combates de la velada de «rebranding» de la otrora Impact Wrestling.

Su implicación allí, sin embargo, no tuvo mayor continuidad, y posteriormente, las luchas de Hammerstone durante el último mes se han ceñido a la escena «indie». Este jueves, hará su debut para PROGRESS Wrestling en el evento Chapter 164: For The Love Of Progress 2.

¿Significa entonces que no volveremos a ver a Hammerstone por TNA? De ninguna manera, según informa Mike Johnson de PWInsider.

Cuando la emisión del reciente No Surrender concluyó, Eric Young quiso hablar con el público presente sobre el despido de Scott D’Amore, y el veterano gladiador dejó entrever que pese a ciertos rumores, el otrora presidente de TNA no volverá.

En consecuencia, la empresa haría bien cubriéndose las espaldas con nuevas incorporaciones ajenas al círculo de D’Amore, ante un potencial éxodo masivo de talentos del plantel actual, como venimos comentando, descontentos por la decisión de Anthem Sports & Entertainment.

