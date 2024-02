¿Quién será el rival de Gunther en WrestleMania 40?

Compuesto y sin Brock Lesnar se ha quedado Gunther, después de toda la sombra de dudas que se cierne sobre «The Beast» por su complicidad en el presunto caso de tráfico sexual con Vince McMahon de protagonista.

Desde entonces, WWE no tiene intenciones de volver a mostrar a Lesnar en su programación, para evitar mayores críticas, y parece que canceló una rivalidad con Gunther de cara a WrestleMania 40, donde «The Ring General» habría puesto sobre la mesa el Campeonato Intercontinental.

Recientemente, Gunther comentó qué opciones ve para el «Show de los Shows», al ser preguntado por si contempla una revancha contra Chad Gable.

«Honestamente, tengo que decir que él no es el único, supongo. Esa es solo la vida de un campeón. Un montón de tipos quieren una parte de él. Dicho eso, creo que es un atleta fenomenal. Es un gran técnico, y creo que los combates que tuvimos fueron fenomenales, y el público los disfrutó todos. Entonces, si debería llegar a eso, para WrestleMania, entonces sí, estoy aquí para eso. Pero tenemos que ver. Creo que hay algunas opciones en camino. No sé qué nos espera para ‘Mania. Pero como dije, creo que hay un montón de tipos. Esa es solo la vida de un campeón. Eres perseguido por algunas personas que quieren ese premio, y eso me mantiene alerta».