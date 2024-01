Booker T quiere a Alex Hammerstone en WWE NXT

«Oficialmente soy un agente libre por primera vez en cinco años. (…) Me convertí en campeón mundial «Pero había algo que escuchaba de vez en cuando y me molestaba. Y tal vez haya un grano de verdad en ello. Que era un pez grande en una charca pequeña. Bueno, ahora se me permite entrar por la puerta que quiera. (…) Porque he sido uno de los mejores del mundo durante años, así que quiero enfrentar a los mejores del mundo. Así que este es mi desafío abierto para cualquiera por ahí. (…)». Así hablaba recientemente Alex Hammerstone.

► ¿Alex Hammerstone en WWE NXT?

El exMLW es uno de los nuevos agentes libres más interesantes de la lucha libre profesional. Puede que no tan conocido para el gran público pero más que de sobra para los fans que miran más allá de las empresas más grandes. De momento, se ha confirmado que estará luchando en TNA Hard to Kill o próximo eventos de GCW. No tenemos información acerca de que esté teniendo conversaciones con WWE o AEW. Pero es de suponer que ha habido o habrá algún acercamiento ahora que Alex Hammerstone puede luchar donde quiera.

Dicho esto, al menos hay una persona interesada en él en WWE: Booker T. El comentarista de NXT y miembro del Salón de la Fama expresa su deseo en The Hall of Fame:

«Hammerstone, me encantaría verlo recibir una oportunidad. De verdad, me encantaría presenciar cómo ese chico tiene su oportunidad. Creo que cumple con todos esos requisitos, marca todas esas casillas. Aunque no he visto mucho de su trabajo ni nada por el estilo, me encantaría que ese tipo tuviera su oportunidad».

Holy shit!!!! @alexhammerstone has Crossed the Line…..match of the year candidate already, in my opinion, #TNAWrestling pic.twitter.com/qsRFNiwGkY — Matty (@WFreakingA) January 4, 2024

Hace un tiempo, Alex Hammerstone comentaba esto sobre WWE:

«Si este es el apogeo de mi carrera y es porque la pelota estaba en mi tejado y no lo aproveché, o cuando vino una nueva oportunidad no saqué partido, no estaré contento. No hay nada como, tú sabes, estar en los libros de historia. Y aunque ya he hecho cosas que sin duda estarán en los libros de historia de la lucha libre, tú sabes, quiero dejar una huella mayor.

«Pienso que hay algunas cosas, tú sabes, no voy a mentir, creo que todo luchador sueña con luchar en WrestleMania, y cosas así. No sé exactamente qué es lo próximo para mí, tú sabes, y siendo sincero, no voy a darte la respuesta políticamente correcta. No intento contentar a mi jefe».

