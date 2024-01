Conserven bien en la memoria el inicio de 2024, porque marcará el final de la etapa de Will Ospreay como luchador de NJPW, precisamente tras el mejor año de su carrera.

Ospreay debutará oficialmente como «All Elite» en el PPV Revolution, el próximo 3 de marzo, pero antes quiere despedirse con un «banger».

Tras lo sucedido en Wrestle Kingdom 18 y New Year Dash !!, las tensiones entre United Empire y el Bullet Club están a flor de piel, hasta el punto de que de inusual manera en la historia de NJPW, ambas facciones colisionarán dentro de una jaula acero en The New Beginning In Osaka el próximo 11 de febrero. Un combate que según anunció Ospreay, será su último en NJPW; aunque, ya explicado aquí, luce improbable no lo veamos otra vez por allí.

► The New Final In Osaka

La última «promoción» del LA Dojo de New Japan Pro-Wrestling está ahora floreciendo, y de sonada manera, sobre el producto de la casa nipona. Tres de sus integrantes conforman esa versión War Dogs del Bullet Club que comanda David Finlay: Gabe Kidd, Clark Connors y Alex Coughlin. Aunque el futuro de los dos últimos, al igual que el de Ospreay, podría llevarlos lejos del «King of Sports» tras The New Beginning In Osaka.

Fightful informa que mientras el contrato de Connors con NJPW ha concluido, el de Coughlin está próximo a hacerlo, y en ambos casos, se desconoce si continuarán ligados a la empresa.

Cabe hacer una potencial corrección sobre Connors, quien el pasado abril renovó con New Japan y cabe pensar en que cuanto menos el acuerdo era de un año. «100 Proof», entonces, aún tendría tres meses por delante. Recordemos, Connors perdió, junto a Drilla Moloney, el Campeonato de Parejas de Peso Completo Junior IWGP ante Catch 22 en Wrestle Kingdom 18.

Connors y Coughlin, antes de The New Beginning In Osaka, tienen nueva cita con NJPW en Battle In The Valley, el próximo sábado, donde buscarán el Campeonato de Parejas STRONG que portan Hikuleo y El Phantasmo.