Dijak reivindica NXT actual sobre el Black & Gold

Dijak está harto de que algunos fans digan que extrañan la época Black & Gold de NXT. No faltan quienes consideren que fue la mejor que tuvo el territorio de desarrollo de WWE, cuando más cerca estuvo de ser una verdadera tercera marca. Él estuvo en ambas y reconoce el triunfo de las dos, pero no quiere que pongan una sobre la otra. Así lo señala en una reciente publicación en redes sociales en la que también se reivindica a sí mismo frente a quienes no lo consideran, o al menos no lo apuntan así, como uno de los nombres principales.

Why do people talk about current NXT like I’m not there? Like Ilja isn’t there? Dragon, Corbin, Lyra, Melo, Briggs, Wes, Blaire etc. We got plenty of experience. “I miss Black & Gold” like bro shut up I was part of Black & Gold. I know how good it was and I know how good this is.

— DIJAK (@DijakWWE) January 6, 2024