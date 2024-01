Tyler Bate ya es oficialmente Superestrella de SmackDown

Hace ahora siete años que comenzamos a tener constancia de las intenciones de WWE por crear NXT UK, con Tyler Bate como primer monarca. Tantas cosas han pasado desde entonces y de alguna manera, hasta ayer Bate no había debutado sobre el elenco principal del otrora Imperio McMahon.

Reviviendo la conexión British Strong Style, el joven competidor inglés fue compañero de Butch para el compromiso competitivo que este tenía programado ante Pretty Deadly (otros viejos conocidos de la escena del archipiélago europeo) en Friday Night SmackDown. Conexión lució como en sus mejores tiempos, permitiendo la victoria de Bate y Butch.

Tras tal estreno, el debutante concedió unas palabras a WWE.

Ese aviso de Tyler Bate no fue gratuito, porque ahora, el gladiador ya figura como Superestrella de SmackDown en la web oficial de WWE.

Valiosa adición que configura una estampa del elenco de la marca azul que para quienes disfrutamos NXT UK se antoja ilusionante: Bate, Butch, Alba Fyre, Pretty Deadly, Isla Dawn y Ridge Holland. Sin olvidar Raw, donde militan, entre otros, Gunther, rival de Bate antes de la creación de NXT UK, cuyas hostilidades se reprodujeron allí, dejando uno de los mejores duelos de la historia reciente de WWE, durante TakeOver: Cardiff.

Veremos si con el paso de los meses, en caso de que Gunther mantenga su estatus de Campeón Intercontinental y sea «drafteado» o lo sea Bate, se produce una revancha entre ellos bajo los grandes focos. Por ahora, WWE no ha anunciado nuevo gran evento sobre UK, únicamente una gira de house shows con tres fechas, los próximos 17, 18 y 19 de abril.

HE'S MAKING US DIZZY…WE LOVE IT! 😵‍💫😵‍💫😵‍💫 Welcome to #SmackDown, Tyler Bate! #PrettyDeadly has their work cut out for them tonight in this match against Bate and @PeteDunneYxB #SmackDown: New Year's Revolution pic.twitter.com/XieD4OPXy3