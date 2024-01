Pretty Deadly: «En 2024 seremos campeones de WWE»

2024 no ha iniciado de la mejor de las maneras para Pretty Deadly. Durante el primer SmackDown del nuevo año, fueron derrotados por Butch y Tyler Bate, quien acaba de ser añadido al elenco oficial de la marca azul de WWE. En realidad, Elton Prince y Kit Wilson han estado ganando y perdiendo desde que fueron ascendidos, sin muy buenos pero sin muy malos momentos, simplemente experimentando, aprendiendo, mostrándose. Ello después de haber tenido un éxito considerable en NXT.

HE'S MAKING US DIZZY…WE LOVE IT! 😵‍💫😵‍💫😵‍💫 Welcome to #SmackDown, Tyler Bate! #PrettyDeadly has their work cut out for them tonight in this match against Bate and @PeteDunneYxB #SmackDown: New Year's Revolution pic.twitter.com/XieD4OPXy3

— WWE (@WWE) January 6, 2024