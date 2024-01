Mustafa Ali: «Estimados ciudadanos…»

Mustafa Ali ya tiene su primera fecha postWWE: luchará ante Gringo Loco en GCW el 12 de enero de 2024. Pero no solo eso, el 28 de enero estará en PROGRESS Wrestling y el 25 de febrero se enfrentará ante Mike Bailey en Prestige Wrestling. Además, en un reciente video desafiaba a Alex Shelley, Hijo del Vikingo, Matt Cardona, Will Ospreay, al mencionado Speedball, Zack Sabre Jr. y a Swerve Strickland. En este nuevo capítulo de su carrera parece que quiere andar viajando por todo el panorama luchístico.

No solo eso, sino que también busca cambiar la industria. Así lo señala en una nueva publicación en la que adelanta que pronto va a anunciar nuevos combates de ensueño que estará disputando y en el que se promueve a sí mismo como líder de ese cambio.

Esteemed citizens,

I want to thank you for your continued support and contributions to the #MustafaAli2024 campaign. Together, we have grabbed the attention of corrupt industry leaders around the world. They know change is coming.

In the next few weeks, dream matches that have… pic.twitter.com/sEYLZoFTRE

