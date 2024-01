Damian Priest tiene siempre tantos frentes abiertos que el maletín de Money in the Bank está en un segundo plano. De cuando en cuando intenta o amenaza con cobrarlo pero hasta ahora no lo ha hecho. Ni se sabe nada acerca de cuándo podría hacerlo. Mientras, sigue disputando cada una de las rivalidades que tiene The Judgment Day al mismo tiempo que defiende el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE. Pero ahora toca hablar de su situación como Señor Dinero en el Banco.

► El maletín de Damian Priest

Esto debido a que Booker T estuvo hablando de ello recientemente en The Hall of Fame:

«No estoy seguro (de cuándo cobrará), es una pregunta complicada. Creo que Damian Priest ha demostrado que es un jugador, alguien que ha experimentado un crecimiento notable en el último año, año y medio, dos años. Ha evolucionado por completo. Creo que cuando finalmente haga efectivo su contrato, será en el momento oportuno. La verdadera incógnita es si estará preparado para ese papel cuando llegue el momento. No lo sabremos hasta que ocurra», señala el comentarista de NXT.

Es interesante eso de si Damian Priest estará preparado para cuando llegue el momento. Booker T da por hecho de que el canjeo será exitoso. Y en ese caso el luchador estará ganando un título mundial (sí que se descarta que vaya a por otro), lo cual será una situación completamente nueva para él. Una situación también para la que no todos valen, en la que muchos que parecían estrellas han terminado demostrando que no lo eran. ¿Le pasará esto a The Archer of Infamy?

Hablando de títulos, en WWE, Damian Priest es Campeón Indiscutible de Parejas WWE y fue Campeón de Parejas SmackDown, Campeón de Parejas Raw, Campeón de Estados Unidos y Campeón Norteamericano de NXT. Y si echamos la vista atrás podemos destacar su reinado como Campeón Mundial Televisivo de ROH. Pero nunca fue Campeón Mundial en esta empresa ni en ninguna otra. Veremos qué le deparan los próximos meses. ¿Será 2024 el mejor año de su carrera?