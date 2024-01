Adam Pearce anunció dos combates para el próximo WWE RAW

El segundo Monday Night Raw del 2024 se presentará este lunes en el Moda Center, en Portland, Oregon, que tiene una capacidad para albergar casi 20 mil aficionados y es la casa de los Portland Trail Blazers de la NBA. Después de las incidencias de WWE RAW Day 1, se espera que este lunes hayan más implicaciones de cara a Royal Rumble 2024, que se llevará a cabo luego de tres semanas.

► Varias Superestrellas verán acción individual este lunes

Durante la transmisión del último Monday Night Raw, se anunció para el programa del próximo lunes que Cody Rhodes se enfrentará a Shinsuke Nakamura en una revancha que probablemente será el evento estelar del programa. Este fin de semana, Adam Pearce anunció dos encuentros adicionales, y lo hizo a través de un video que grabó y fue publicado por la cuenta oficial de X de la WWE.

El video comenzó con el Gerente General de Raw, Adam Pearce, terminando una conversación telefónica, y luego de aquello, anunció los dos nuevos encuentros para el lunes por la noche. El primer combate nuevo anunciado fue el de Ludwig Kaiser de Imperium contra Kofi Kingston de The New Day en su primera pelea individual televisada desde que volviera de una lesión. De igual manera, el segundo combate que Pearce anunció fue una lucha entre The Miz contra JD McDonagh. Esto, constituye en una especie de «revancha», ya que estos se habían enfrentado el lunes pasado en una lucha por equipos, e incluso en uno de ellos Giovanni Vinci resultó lastimado.

Hay que recordar que el próximo WWE RAW también contará con la aparición de CM Punk, así como de una lucha por el Campeonato Femenil de Parejas WWE entre Katana Chance y Kayden Carter contra Chelsea Green y Piper Niven, en lo que será una revancha de cuando las primeras destronaron hace tres semanas a las entonces campeonas, Green y Niven.

Con estos agregados, el cartel del siguiente Monday Night Raw queda como sigue:

Cody Rhodes vs. Shinsuke Nakamura

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Kayden Carter y Katana Chance vs. Chelsea Green y Piper Niven

Kofi Kingston vs. Ludwig Kaiser

The Miz vs. JD McDonagh

Aparición de CM Punk