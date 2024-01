Mustafa Ali tuvo primera lucha pos-WWE y dejó recado a la empresa

Tal vez regrese a WWE y toda su narrativa actual acabe desvirtuada, como sucedió con CM Punk, pero por ahora, Mustafa Ali quiere sacar provecho de su condición de ex-Superestrella.

En verano de 2022, Ali respondió así a la pregunta de un fan sobre por qué WWE no le daba mayores oportunidades.

« Siempre me he encontrado atenuando quién soy para ser más ‘vendible’… y por eso me encuentro tratando de encontrarme a mí mismo. Soy paquistaní. Soy indio. Soy americano. Soy musulmán. Soy Mustafa Ali. Voy a abrazar todo eso siendo comercializable, voy a ser un mensaje».

Hoy, tras su primer combate pos-WWE, ante Aigle Blanc en el 20 aniversario de la promotora francesa Association les Professionnels du Catch (APC), Ali quiso recuperar tal discurso (agradecimientos a Pro Wrestling Finesse).

«Todas las personas en altos cargos para las que he trabajado en esta industria me han dicho a la cara: ‘Nadie jaleará nunca a alguien que se llame Mustafa Ali’ . No, no. Incluso mejor que decir que les jod*n, es demostrarles que se equivocan . Y para la gente que esté viendo esto, ahora mismo estoy en un edificio completamento lleno en APC. Y todas las personas que están en este edificio corean ‘Mustafa Ali’ ».

