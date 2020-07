De todas las incorporaciones primerizas anunciadas por All Elite Wrestling, la de Kenny Omega fue la que levantó mayor expectación entre los conocedores. Para nada gratuita, pues el canadiense venía de una etapa en New Japan Pro-Wrestling donde se ganó a pulso la consideración de mejor luchador del mundo, con soberbios combates mes sí mes también; entre ellos, el hoy considerado por muchos como el de más calidad de la historia, junto a Kazuchika Okada en Dominion 6.9, hace ahora dos años.

Pero lo cierto es que, desde el punto de vista individual, lo único que podemos considerar superior del Kenny Omega que milita en AEW con respecto al que trabajaba para NJPW es su música de entrada.

Nadie duda de que ha protagonizado encuentros de calidad sobre suelo Élite, sin embargo, muchos seguidores (y periodistas como Ryan Satin) no compran que un gladiador que llegó a esta empresa portando la etiqueta de "The Best Bout Machine" no haya ganado todavía un título individual allí, quedando relegado a la división de duplas.

Lógicamente, no podemos achacar esta falta de impulso en solitario a un complot contra él, pues Omega ejerce de director ejecutivo de AEW y tiene bastante poder de decisión creativa (de hecho, la escena femenil corre a su cargo).

El otrora líder del Bullet Club hablaba así el pasado mes de mayo acerca del perfil bajo que hasta ahora mantiene dentro de la empresa de Tony Khan.

«Cuando sea el momento, antes de lo que la gente cree, voy a recordarles por qué soy el mejor del mundo. Y va a llegar. No es cuestión de si va a ocurrir, es cuestión de cuándo».

► Kenny Omega en 2021: ¿un cambio de rumbo?

Pues según Dave Melter bajo la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, tal recordatorio llegaría tan pronto como el año que viene.

«La idea que AEW tiene para Kenny Omega es que su momento llegará en el segundo año. El ascenso a los puestos estelares podría ocurrir este año, pero tendría que empezar a hacer promos más serias para eso ocurriera».

Actualmente, Omega porta el Campeonato Mundial de Parejas AEW junto a "Hangman" Page, y aunque sería compatible portar dos títulos al mismo tiempo (obviando el Megacampeonato AAA), la lógica dicta que una vez se deshaga su alianza con el vaquero, llegaría un empuje individual. La siguiente defensa del título de duplas aún está por concretarse, si bien como muy tarde, All Out II (5 de septiembre) sería el escenario.