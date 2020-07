All Elite Wrestling no desengrasará su maquinaria la semana que viene, después de las dos noches de Fyter Fest. Sin ir más lejos, el próximo miércoles, la empresa ofrecerá un nuevo episodio de Dynamite bajo la denominación de otro de sus PPV del pasado año, Fight for the Fallen.

Después de que la primera entrega fuera en beneficio de las víctimas por armas de fuego del área de Jacksonville, esta vez, el trasfondo es la crisis del coronavirus, y los beneficios irán destinados a la lucha contra la pandemia.

Ya saben que Jon Moxley tuvo que ausentarse de Fyter Fest debido a su cercanía con el caso positivo de Renee Young, pero si todo va bien, el Campeón Mundial AEW defenderá su cetro ante Brian Cage en Fight for the Fallen. He aquí el seguro estelar de la cita del 15 de julio.

► Resto de combates para AEW Fight for the Fallen 2020

Aunque el resto del cartel anunciado no desmerecerá el nivel de ese Moxley vs. Cage.

Primeramente, Cody Rhodes defenderá de nuevo el Campeonato TNT, y sin sorpresas, pues ya sabemos que Sonny Kiss, como apuntamos en SÚPER LUCHAS, será su rival.

The TNT Championship is on the line next week at Fight for the Fallen as the champion @CodyRhodes will defend against @SonnyKissXO!



Watch Fight for the Fallen for FREE on Wednesday, July 15th, at 8e7c on @TNTDrama. #AEWDynamite #AEWonTNT pic.twitter.com/u1OLnCgSF6 — All Elite Wrestling (@AEWrestling) July 9, 2020

Y por supuesto, la división de parejas/equipos, quizás el mayor estandarte de AEW, tendrá su hueco, con dos encuentros que prometen robarse las miradas; uno de ellos, podríamos considerarlo como soñado por muchos fans.

Next week at Fight for the Fallen, for the FIRST TIME EVER, it's FTR vs. The Lucha Bros in tag team action!



Watch Fight for the Fallen for FREE on Wednesday, July 15th, at 8e7c on @TNTDrama. #AEWDynamite pic.twitter.com/q8cm0LasMH — All Elite Wrestling (@AEWrestling) July 9, 2020

The Elite are back together as they face Jurassic Express next week at Fight for the Fallen.



Watch Fight for the Fallen for FREE on Wednesday, July 15th, at 8e7c on @TNTDrama. #AEWDynamite #AEWonTNT pic.twitter.com/Je8xptzBCh — All Elite Wrestling (@AEWrestling) July 9, 2020

Así luce el cartel de AEW Fight for the Fallen 2020.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley (c) vs. Brian Cage

CAMPEONATO TNT

Cody Rhodes (c) vs. Sonny Kiss

The Lucha Brothers vs. FTR

The Elite vs. Jurassic Express