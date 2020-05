Kenny Omega: "Voy a recordar a la gente por qué soy el mejor del mundo"

Precedido de una trayectoria excelsa en New Japan Pro-Wrestling, donde protagonizó, a mi juicio, el segundo mejor combate de la historia (aquel contra Kazuchika Okada en Dominion 6.9), casi todos los seguidores de All Elite Wrestling esperaban que Kenny Omega se convirtiese en el primer monarca de la novel empresa y de resultas, en su principal estrella.

Pero si AEW cumple con su palabra de no ser una mera plataforma para elevar a los miembros de The Elite, desde luego Omega resultaría el ejemplo más evidente. Al menos, respecto a su trayectoria en solitario, porque "The Best Bout Machine" porta a día de hoy el Campeonato Mundial de Parejas AEW junto a "Hangman" Page.

Un tema que Dave Meltzer y Ryan Satin pusieron sobre la mesa hace un par de semanas, a raíz de un combate que Omega disputó en AEW Dynamite contra un joven talento llamado Alan Angels, que le dio bastante batalla. ¿Benefició esto al estatus del también vicepresidente ejecutivo de AEW? El propio Omega defiende que sí bajo una entrevista concedida a Sports Illustrated.

► Cuestión de tiempo para Kenny Omega

«No todos los que ven AEW están familiarizados con mi trabajo en Japón. No estoy seguro de que todos conozcan lo de 'The Best Bout Machinee'. Así que la pregunta es si supone la mejor manera de presentar este personaje dándole todo tan pronto. Tal vez habría funcionado. «Pero yo prefiero enfrentarme a nombres desconocidos, tipos que no tengan gran reputación todavía, y mostrarles que hay algo especial en ellos. Quiero ser una fuerza que ayude a presentar nuevas estrellas y elevar el trabajo que hacen alrededor mía. «Mucha gente vio mi trabajo en New Japan, y creen que está esa misteriosa figura, Gedo, que controla todo y escribe todas las historias. No, yo escribía mis propias historias. Era yo. «Cuando sea el momento, antes de lo que la gente cree, voy a recordarles por qué soy el mejor del mundo. Y va a llegar. No es cuestión de si va a ocurrir, es cuestión de cuándo».

La entrevista completa de Sports Illustrated a Kenny Omega puede leerse aquí.