AEW DYNAMITE 14 DE ENERO 2026 .— El especial Maximum Carnage presentará una lucha en la cual MJF defenderá el Campeonato Mundial AEW ante Bandido. El mexicano logró esta oportunidad al ganar el torneo por el Dynamite Diamond Ring. De hecho, es el primer luchador que no es MJF en lograrlo. El contraste entre el estilo técnico y explosivo de Bandido y la calculadora astucia de MJF promete una lucha de alto voltaje. ¿Podrá Bandido convertirse en doble campeón mundial o el villano se saldrá con la suya? La acción de AEW Collision se emite desde el Arizona Financial Theatre en Phoenix, Arizona.

En otra interesante contienda, Darby Allin enfrentará a PAC, como parte de su guerra sin fin con los Death Riders.

En un combate de tercias, la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, hará equipo con las Campeonas Mundiales de Parejas AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron, para enfrentar al Triangle of Madness (Thekla, Julia Hart y Skye Blue).

Además, veremos el esperado regreso de Kenny Omega.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro