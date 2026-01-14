AJPW: Rei Saito anuncia su retorno

El luchador japonés de All Japan Pro Wrestling, Rei Saito, anunció su regreso a los encordados tras recuperarse de una lesión.

► Rei Saito regresa tras seis meses de ausencia

Durante el curso de la función «New Year Wars 2026» en el Korakuen Hall, primera de 2026 para AJPW, Rei Saito apareció sobre el ring y anunció su regreso a la actividad luchística para el 23 de febrero en el Ota Ward.

Rei Saito se lesionó el hombro derecho el mes de agosto, por lo que tuvo que someterse a una cirugía y una posterior rehabilitación física. La lesión lo llevó a perderse los torneos Royal Road 2025 y Real World Tag League 2025. Este último lo había ganado el año previo junto con su hermano gemelo Jun Saito.

A pesar de la lesión, Rei Saito se mantuvo activo dentro de la empresa, comentando para AJPW TV, y durante el evento, se le vio abofeteando a Hideki Suzuki y Go Shiozaki cuando se vio envuelto en una lucha entre HAVOC y Baka no Jidai.

Antes del descanso de medio tiempo, dio un discurso en el ring, anunciando su regreso tras seis meses:

Yo, Rei Saito, regresaré el 23 de febrero al evento del Ota Ward. Las entradas ya están a la venta en el vestíbulo. Consigue tus buenos asientos con antelación. ¡Adiós!