AEW COLLISION 3 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shelton Benjamin vs. Scorpio Sky

por
Cobertura y resultados AEW COLLISION 3 de enero 2025 | Shelton Benjamin vs. Scorpio Sky

AEW COLLISION 3 DE ENERO 2026 .— El próximo miércoles, en AEW Dynamite, Shelton Benjamin enfrentará a Jon Moxley en un Eliminator Match, y si gana, obtendrá una oportunidad por el Campeonato Continental AEW. Pero antes de ello, tendrá que enfrentar a Scorpio Sky. Si bien Benjamin tiene una amplia experiencia, el integrante de Skyflight no es un principiante. No en balde ha sido dos veces Campeón TNT. ¿Podrá Sky frenar a Benjamin? La acción de AEW Collision se emite desde el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas,

En otro interesante mano a mano, Darby Allin sigue su guerra con los Death Riders, y este sábado lo veremos contra Wheeler Yuta.

Por su parte, las Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) enfrentarán a Hyan y Maya World.

Además, El Clon hará su debut luchístico en AEW ante un rival por determinar.

AEW Collision 3 de enero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

Cobertura y resultados AEW COLLISION 3 de enero 2025 | Shelton Benjamin vs. Scorpio Sky
AEW COLLISION 3 de enero 2025.

AEW COLLISION 3 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shelton Benjamin vs. Scorpio Sky

►1- El Clon vs. Angélico

Este fue por fin el debut de El Clon en AEW Collision. El miembro de la Don Callis Family se enfrentó a Angélico y tras un rápido intercambio de golpes, logró una cuenta en dos con un moonsault. Luego un Tornado DDT y una Pelé Kick para dejar la victoria en bandeja de plata.

El Final

Portal Bomb de El Clon.

Valoración

5.6

Calidad en el Ring

Narrativa

Intensidad

Pros

  • Fue una lucha corta, pero interesante.

Contras

  • Nada negativo para remarcar.

► Tras la lucha, El Clon atacó a Angélico y Serpéntico, pero el Campeón Mundial de la Televisión ROH, Komander, apareció para hacerlo huir.

AEW COLLISION 3 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shelton Benjamin vs. Scorpio Sky

►2- Toni Storm y Mina Shirakawa vs. Maya World e Hyan

El Final

Storm Zero de Toni Storm para Maya World.

Valoración

0.0

Calidad en el Ring

Narrativa

Intensidad

Pros

Contras

  • Nada negativo para comentar.
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos