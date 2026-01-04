AEW COLLISION 3 DE ENERO 2026 .— El próximo miércoles, en AEW Dynamite, Shelton Benjamin enfrentará a Jon Moxley en un Eliminator Match, y si gana, obtendrá una oportunidad por el Campeonato Continental AEW. Pero antes de ello, tendrá que enfrentar a Scorpio Sky. Si bien Benjamin tiene una amplia experiencia, el integrante de Skyflight no es un principiante. No en balde ha sido dos veces Campeón TNT. ¿Podrá Sky frenar a Benjamin? La acción de AEW Collision se emite desde el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas,

En otro interesante mano a mano, Darby Allin sigue su guerra con los Death Riders, y este sábado lo veremos contra Wheeler Yuta.

Por su parte, las Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) enfrentarán a Hyan y Maya World.

Además, El Clon hará su debut luchístico en AEW ante un rival por determinar.

AEW Collision 3 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

AEW COLLISION 3 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shelton Benjamin vs. Scorpio Sky ►1- El Clon vs. Angélico Este fue por fin el debut de El Clon en AEW Collision. El miembro de la Don Callis Family se enfrentó a Angélico y tras un rápido intercambio de golpes, logró una cuenta en dos con un moonsault. Luego un Tornado DDT y una Pelé Kick para dejar la victoria en bandeja de plata. El Final Portal Bomb de El Clon. Valoración 5.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Fue una lucha corta, pero interesante.

Contras Nada negativo para remarcar.



► Tras la lucha, El Clon atacó a Angélico y Serpéntico, pero el Campeón Mundial de la Televisión ROH, Komander, apareció para hacerlo huir.

AEW COLLISION 3 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shelton Benjamin vs. Scorpio Sky ►2- Toni Storm y Mina Shirakawa vs. Maya World e Hyan El Final Storm Zero de Toni Storm para Maya World. Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

Contras Nada negativo para comentar.

