AEW COLLISION 3 DE ENERO 2026 .— El próximo miércoles, en AEW Dynamite, Shelton Benjamin enfrentará a Jon Moxley en un Eliminator Match, y si gana, obtendrá una oportunidad por el Campeonato Continental AEW. Pero antes de ello, tendrá que enfrentar a Scorpio Sky. Si bien Benjamin tiene una amplia experiencia, el integrante de Skyflight no es un principiante. No en balde ha sido dos veces Campeón TNT. ¿Podrá Sky frenar a Benjamin? La acción de AEW Collision se emite desde el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas,
En otro interesante mano a mano, Darby Allin sigue su guerra con los Death Riders, y este sábado lo veremos contra Wheeler Yuta.
Por su parte, las Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) enfrentarán a Hyan y Maya World.
Además, El Clon hará su debut luchístico en AEW ante un rival por determinar.
AEW Collision 3 de enero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro
►1- El Clon vs. Angélico
El Final
Valoración
5.6
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Fue una lucha corta, pero interesante.
Contras
- Nada negativo para remarcar.
► Tras la lucha, El Clon atacó a Angélico y Serpéntico, pero el Campeón Mundial de la Televisión ROH, Komander, apareció para hacerlo huir.
►2- Toni Storm y Mina Shirakawa vs. Maya World e Hyan
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras
- Nada negativo para comentar.