AEW DYNAMITE 31 DE DICIEMBRE 2025 .— El sábado pasado, en el PPV Worlds End, las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Willow Nightingale y Harley Cameron, retuvieron el título ante Mercedes Moné y Athena. Fue Nightingale quien le puso a Moné las espaldas planas, provocando que ésta estallara en furia, clamando venganza. Sin embargo, si quiere el desquite ante Nightingale tendrá además que retener el Campeonato TBS, pues un duelo titular entre ambas fue programado para el especial New Year’s Smash. Moné sigue siendo una figura dominante en la división femenil, y quiere cerrar el año en todo lo alto a pesar de los descalabros recientes. La acción de AEW Dynamite se emite desde la Liberty First Credit Union Arena, de Omaha, Nebraska.

No será la única lucha titular, pues Ricochet expondrá el Campeonato Nacional AEW. Su retador será ‘Jungle’ Jack Perry.

Además, el nuevo Campeón Mundial AEW, MJF, aparecerá para dirigirse al público.

AEW Dynamite 31 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro