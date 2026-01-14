NOAH: Resultados «New Year Reboot»

«New Year Reboot» fue la función con la que Pro Wrestling NOAH dio inicio a las actividades del Año Nuevo, desde el Shinjuku FACE de Tokio.

► «New Year Reboot»

Ulka Sasaki anunció que planea un viaje a Estados Unidos. KENTA respondió que fundó un nuevo grupo y que el comportamiento de Sasaki era inaudito. Sasaki añadió que quería un combate de despedida contra KENTA y éste aceptó.

BUSHI irrumpe y rocía veneno contra KENTA. «El próximo rival ya está decidido». Primera defensa del Campeonato en Parejas de GHC en el Korakuen Hall.

Katsumi Inahata compitió anteriormente bajo el nombre de Fire Katsumi para JTO, pero su último combate como miembro regular de esa empresa fue en agosto de 2025. Tras su combate en mano a mano contra Naomichi Marufuji, recibió un chamarra de NOAH. Marufuji declaró entonces que Inahata ahora formaba parte de la familia NOAH.

En su segunda participación con NOAH, The Good Brothers (Karl Anderson y Luke Gallows) dominaron a Manabu Soya y Saxon Huxley.

En el turno principal, Team 2000X (Alpha Wolf, Masa Kitamiya y OZAWA) pasaron sobre Dragon Bane, Will Kroos y Yoshiki Inamura. El combate giró en torno a la rivalidad entre Kitamiya e Inamura.

Los resultados completos son:

NOAH «NEW YEAR REBOOT», 02.01.2026

Shinjuku FACE

468 Espectadores

1. Shuhei Taniguchi, Atsushi Kotoge y Hajime Ohara vencieron a Yuto Koyanagi, Hiroto Tsuruya y Midori Takahashi (5:38) con un Koumori Tsuri Otoshi de Kotoge sobre Koyanagi.

2. Takashi Sugiura, Tadasuke y Jun Masaoka vencieron a Harutoki, Alejandro y Kai Fujimura (9:43) con la Ambitions de Masaoka sobre Alejandro.

3. KENTA, Ulka Sasaki, Tetsuya Endo y HAYATA vencieron a Jack Morris, Mohammed Yone, Eita y Hi69 (9:29) nach un Cross Armbreaker de Sasaki sobre Hi69.

4. Naomichi Marufuji venció a Katsumi Inahata (9:19) por detención arbitral (Headlock).

5. Kenoh, Daga y Daiki Odashima vencieron a Kaito Kiyomiya, AMAKUSA y Junta Miyawaki (11:13) con un Japanese Leg Roll Clutch Hold de Daga sobre Miyawaki.

6. Karl Anderson y Luke Gallows vencieron a Manabu Soya y Saxon Huxley (10:32) cuando Anderson colocó espaldas planas a Soya tras un Magic Killer.

7. OZAWA, Masa Kitamiya y Alpha Wolf vencieron a Yoshiki Inamura, Will Kross y Dragon Bane (18:41) con un Diving Senton de Kitamiya sobre Bane.