AEW DYNAMITE 7 DE ENERO 2026 .— El primer episodio de AEW Dynamite de 2026 contará nuevamente con la alianza inesperada que forman ‘Hangman’ Adam Page y Swerve Strickland, quienes no han terminado su guerra con The Opps. Esta vez enfrentarán a Powerhouse Hobbs y Hook en un Lights Out Match, donde todo estará permitido. La violencia, el rasgo más característico de Hangman y Swerve, se dejará sentir sobre los aliados de Samoa Joe, que se ha convertido en uno de los grupos más dominantes de la compañía. Será una emocionante batalla para arrancar el año. La acción de AEW Dynamite se emite desde el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma.

Reforzando este episodio, Jon Moxley le ofrecerá a Shelton Benjamin un Eliminator Match. De ganar Benjamin, obtendrá una oportunidad por el Campeonato Continental AEW.

En un mano a mano, ‘Timeless’ Toni Storm enfrentará a Marina Shafir. Esta lucha podría tener repercusiones en la división femenil de parejas, pues seguramente estarán cerca Mina Shirakawa (aliada de Storm) y Megan Bayne (aliada de Shafir).

Además, el Campeón Mundial ROH, Bandido, enfrentará a Sammy Guevara.

AEW Dynamite 7 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro