AEW COLLISION 28 DE FEBRERO 2026 .— Andrade el Ídolo ya tiene en la mesa su lucha para AEW Revolution. Será ante su compatriota, el Campeón Mundial ROH, Bandido. Pero antes de que llegue ese encuentro, lo veremos este sábado en una lucha de poder a poder ante el pitbull japonés, Tomohiro Ishii. Nos espera un encuentro que seguramente dará de qué hablar, pues Ishii es uno de los luchadores más recios del mundo, pero Andrade no es alguien que se deje de nadie. La acción de AEW Collision se emite desde el Mission Ballroom, en Denver, Colorado.

La guerra de facciones continúa. En este episodio tendremos una contienda de cuarteras entre Death Riders y Don Callis Family: Claudio Castagnoli, Daniel Garcia, PAC y Wheeler Yuta vs. Josh Alexander, Lance Archer, Rocky Romero y Trent Beretta.

Otros dos miembros de la Don Callis Family, Kazuchika Okada y Kyle Fletcher, se presentarán como Protokada para enfrentar a Top Flight (Dante Martin y Darius Martin).

El ‘Psycho Killer’ Tommaso Ciampa se medirá en mano a mano con Jay Lethal.

Por su parte, Kris Statlander y Thunder Rosa enfrentarán a las Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue).

En otro mano a mano, ‘Timeless’ Toni Storm chocará con Zayda Steel.

Además, las Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) entrarán en acción contra Gypsy Mac y Tyra Russamee.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro