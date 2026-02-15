AEW GRAND SLAM AUSTRALIA 2026 .— El siempre polémico Campeón Mundial AEW, MJF, defenderá su título ante el peligroso Brody King en la lucha principal de este Grand Slam Australia. King obtuvo la oportunidad tras derrotar al propio MJF en un Eliminator Match, gracias, en gran medida, a una distracción provocada por ‘Hangman’ Adam Page. Será un desafío complicado para MJF, quien deberá hacer uso de todo su arsenal, incluyendo tácticas prohibidas, para poder aspirar a la victoria. ¿Verá el público australiano a Brody King como el nuevo monarca? La acción de AEW se emite desde la Qudos Bank Arena, en Sidney, Australia.
- AEW COLLISION 31 de enero 2026 | Mark Briscoe vs. Tommaso Ciampa.
- AEW DYNAMITE 4 de febrero 2026 | Kenny Omega vs. Andrade.
- AEW COLLISION 7 de febrero 2026 | Gates of Agony vs. Young Bucks.
- AEW DYNAMITE 11 de febrero 2026 | Tommaso Ciampa vs. Kyle Fletcher.
Otra lucha que será intensa a más no poder será la de Kyle Fletcher y Mark Briscoe. El primero expondrá el Campeonato TNT, el cual acaba de recuperar el pasado miércoles. La estipulación elegida será nada menos que la de escaleras.
El líder de los Death Riders, Jon Moxley, pondrá en juego el Campeonato Continental AEW ante una de las figuras más brillantes de AEW: Konosuke Takeshita. Se espera un combate técnico y brutal.
En lucha para definir al contendiente #1 al Campeonato Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page se medirá con Andrade el Ídolo.
Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, las Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) defenderán sus coronas frente a MegaBad (Megan Bayne y Penelope Ford).
Además, en una lucha de relevos mixtos, cabellera contra cabellera, Toni Storm y Orange Cassidy enfrentarán a Marina Shafir y Wheeler Yuta. La persona que sea derrotada (por toque de espaldas o rendición), será rapada.
AEW Grand Slam Australia
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro