AEW DYNAMITE 25 de febrero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jon Moxley vs. El Clon ►1- ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (Campeón Continental AEW) (c) vs. El Clon

A tan solo 18 días de poner en juego el Campeonato Continental AEW ante Konosuke Takeshita, en una lucha sin límite de tiempo, esta noche, el campeón luchará ante otro miembro de The Don Callis Family, como lo es El Clon... Esta lucha es un Eliminator Match, con límite de 20 minutos, y si El Clon ganaba, le daba una oportunidad titular a futuro por este título... Además, el combate le dio a Mox más para prepararse para esa gran lucha.... La lucha empezó con el mexicano buscando derribar a Mox con una llave al cuello; luego, le hizo un amarre a la cintura al campeón, pero este pudo defenderse bien y también mostró algo de su lucha técnica... Luego, El Clon intentó derribar a Mox, pero este fue una muralla y lo pateó en la cara, para mandarlo fuera del ring y arrojarlo de cara contra la mesa de comentaristas en inglés... Luego, sentó a El Clon en una silla en ringside, le dio puñetazos a la cabeza, lo arrojó contra la barricada y volvió a tiempo para evitar la cuenta de 10 segundos... Mox luego intentó hacer rendir a El Clon con una buena llave combinada a ras de lona, pero el enmascarado puso el pie sobre las sogas... El Clon fue enviado al esquinero y Mox casi le rompe el pecho con un raquetazo... Durante comerciales a doble pantalla, El Clon recuperó su dominio tras atacar a Mox con un lindo tope suicida, y le dio varios derechazos... Y arrojó a Moxley duro de espaldas contra las escaleras metálicas... Mox fue pisoteado por su rival tanto fuera del ring como dentro, en el esquinero... El Clon iba a volar con tope suicida al retornar la acción, pero Mox le dio en la cara con el antebrazo... Luego, le hizo tremendo DDT de cabeza contra la ceja del ring y el mexicano se revolvió de dolor fuera del encordado... El campeón castigó con tope suicida a El Clon... En el ring, El Clon le dio una patada giratoria, pero Mox reaccionó luego con un tremendo lazo al cuello... Mox aprovechó y con su piledriver castigó a El Clon, pero la cuenta llegó solo a dos segundos... El Clon voló con un hermoso moonsault impulsado desde las sogas y castigó a Mox, los fans corearon 'Holy Sh**!' Pero, Mox luego sorprendió a El Clon con un cutter cuando volaba en plancha hacia él... Ambos quedaron tendidos en la lona... Tras un intercambio de codazos y golpes con el antebrazo, El Clon logró una patada giratoria que derribó al campeón... El Clon saltó con un tremendo doble pisotón al abdomen de Mox, pero este sobrevivió al toque de espaldas... El Clon intentó ponerse en su espalda a Mox, pero este lo sorprendió con su Paradigh Shift y lo remató con el Death Rider para ganar el combate.