Rhea Ripley gana la Elimination Chamber y va a WrestleMania

La Cámara de la Eliminación femenl comenzó con Tiffany Stratton y Kiana James como las dos primeras en ingresar a la estructura. Ambas iniciaron con un intercambio intenso, con Kiana dominando por momentos hasta que la balanza empezó a equilibrarse.

Asuka irrumpió en la contienda con explosividad, atacando a ambas rivales y cambiando el ritmo del combate. Posteriormente, Alexa Bliss se sumó a la batalla y protagonizó uno de los momentos más espectaculares al lanzarse desde lo alto de un cubículo con un Twisted Bliss. Sin embargo, tras recibir un Poison Mist de Asuka, fue sorprendida por Kiana y quedó fuera.

Rhea Ripley ingresó imponiendo su fuerza y dominando a sus oponentes. Pero las cosas se emparejaron con la entrada de Raquel Rodriguez que fue la última en entrar y arrasó con todas. Aplicó su Texana Bomb sobre Asuka, quien cayó sobre Kiana para dejarlas fuera.

Con tres competidoras restantes, Raquel mantuvo el control hasta que Stratton aprovechó el momento para conectar el Prettiest Moonsault Ever.

► Momento clave

La recta final quedó entre Stratton y Ripley. Ambas intercambiaron castigo y estuvieron cerca de la victoria en varias ocasiones, pero la australiana logró conectar un contundente Riptide en el centro del ring.

► ¿Qué pasará ahora?

Se avecina un duelo de poderosas luchadoras, pues Rhea Ripley enfrentará a Jade Cargill en WrestleMania con el Campeonato Femenil WWE en juego.