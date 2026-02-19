AEW DYNAMITE 18 DE FEBRERO 2026 .— Lo que comenzó como un cruce de ambiciones rumbo al Campeonato Mundial AEW se volvió personal. Tanto Kenny Omega como Swerve Strickland quedaron fuera de la escena titular al perder sus respectivos combates en el torneo. Pero la derrota de Omega ante Andrade el Ídolo fue causada por una distracción involuntaria de Strickland, así que la semana pasada ambos se reunieron para hablar del asunto. Swerve acusó a Omega de usar su poder como Vicepresidente Ejecutivo para otorgarse oportunidades. Omega abofeteó a Swerve, desatando una brutal pelea que recorrió toda la arena, quedando ambos sobre mesas destrozadas. Como no quedó de otra, Tony Khan hizo oficial el primer mano a mano entre ambos: el ícono fundador de AEW contra el hombre más peligroso de la compañía. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Memorial Auditorium, en Sacramento, California.

En otra lucha programada para este miércoles, veremos el debut en televisión de The Brawling Birds, la dupla que han formado Alex Windsor y Jamie Hayter.

Además, veremos un cara a cara entre el Campeón Mundial AEW, MJF, y el contendiente #1 al título: ‘Hangman’ Adam Page.

AEW Dynamite 18 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

🏆 Combate/Segmento ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Kenny Omega vs. Swerve Strickland SWERVE 55% Aunque ambos perdieron en su búsqueda por el título, Swerve es quien más necesita una victoria. The Brawling Birds GANARÁN 100% AEW protege a los debutantes. Jamie Hayter y Alex Windsor necesitan impactar. MJF & Hangman Page Confrontación 90% MJF atacará a Page para calentar su combate titular en Revolution el 15 de marzo. Más combates por anunciar Pendiente — Posibles apariciones de Death Riders, FTR o la nueva campeona Thekla.