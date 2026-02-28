WWE ELIMINATION CHAMBER 2026 .— Elimination Chamber regresa a territorio estadounidense por primera vez desde 2021, y la sede elegida fue Chicago. Y precisamente el hijo predilecto de dicha ciudad, CM Punk, llega como Campeón Mundial de Peso Completo para defender la corona ante Finn Bálor. La rivalidad comenzó cuando Bálor fue cuestionado por su compañera de grupo Liv Morgan acerca de su ambición por un título en 2026. Tras varios enfrentamientos, un combate previo en Irlanda y un ataque posterior, Punk aceptó defender el título, a pesar de las preocupaciones del gerente general Adam Pearce por la cercanía de WrestleMania 42, donde Punk tiene programada una defensa titular ante Roman Reigns. ¿Podrá Bálor derrotar a Punk y sacarlo de la lucha estelar de WrestleMania? La acción de WWE se emite desde el United Center en Chicago, Illinois.

El cartel de WWE Elimination Chamber: Chicago es:

WWE Elimination Chamber: Chicago