AEW COLLISION 21 DE FEBRERO 2026 .— Don Callis quiere añadir el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL a su vitrina, y ha enviado a Josh Alexander a conseguirlo. Así que como parte de la guerra con los Death Riders y la Don Callis Family que ha dominado las últimas semanas, este sábado veremos a Claudio Castagnoli defender su corona ante Alexander. ¿Podrá el suizo frenar la técnica y fortaleza del peligroso canadiense? La acción de AEW Collision se emite desde la Frontwave Arena, en Oceanside, California.

En otro encuentro titular, el Jet Set Rodeo (‘Hangman’ Adam Page, Kevin Knight y Mike Bailey) defenderán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona).

Además, la mera mera está de vuelta: Thunder Rosa hace su regreso al ring tras más de seis meses de ausencia debido a lesión. Su último combate fue en All In Texas en julio de 2025. Ahora enfrentará a Julia Hart, integrante del Triangle of Madness.

AEW Collision 21 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

🏆 Combate ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Claudio Castagnoli (c) vs. Josh Alexander

Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL Castagnoli Retiene 80% Difícilmente Alexander podría derrotar al enrachado Claudio Castagnoli Jetset Rodeo (c) vs. The Demand

Campeonato Mundial de Tríos CMLL Jetset Rodeo Retiene 65% El momentum de Page tras ganar la oportunidad titular en Revolution debe continuar. Thunder Rosa vs. Julia Hart Thunder Rosa 95% AEW protege a los luchadores que regresan de lesión, especialmente en su primera lucha tras 6 meses.