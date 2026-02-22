AEW COLLISION 21 DE FEBRERO 2026 .— Don Callis quiere añadir el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL a su vitrina, y ha enviado a Josh Alexander a conseguirlo. Así que como parte de la guerra con los Death Riders y la Don Callis Family que ha dominado las últimas semanas, este sábado veremos a Claudio Castagnoli defender su corona ante Alexander. ¿Podrá el suizo frenar la técnica y fortaleza del peligroso canadiense? La acción de AEW Collision se emite desde la Frontwave Arena, en Oceanside, California.
- AEW COLLISION 7 de febrero 2026 | Gates of Agony vs. Young Bucks.
- AEW DYNAMITE 11 de febrero 2026 | Tommaso Ciampa vs. Kyle Fletcher.
- AEW GRAND SLAM AUSTRALIA 2026 | MJF vs. Brody King.
- AEW DYNAMITE 18 de febrero 2026 | Kenny Omega vs. Swerve Strickland.
En otro encuentro titular, el Jet Set Rodeo (‘Hangman’ Adam Page, Kevin Knight y Mike Bailey) defenderán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona).
Además, la mera mera está de vuelta: Thunder Rosa hace su regreso al ring tras más de seis meses de ausencia debido a lesión. Su último combate fue en All In Texas en julio de 2025. Ahora enfrentará a Julia Hart, integrante del Triangle of Madness.
AEW Collision 21 de febrero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro