LUCHA LIBRE AAA 21 DE FEBRERO 2026 .— La añeja rivalidad entre Abismo Negro Jr. y El Fiscal tendrá un capítulo más este sábado, cuando nuevamente vuelvan a enfrentarse, esta vez en la nueva era de AAA. Los fans llevan mucho tiempo esperando a que por fin se lleve a cabo un duelo que defina de una vez por todas quién merece ser el verdadero sucesor de Abismo Negro, y esta lucha significará un peldaño más rumbo a la ansiada resolución futura. La acción de Lucha Libre AAA se emite desde el Auditorio José María Arteaga, en Querétaro, Querétaro.
En otra lucha programada para este sábado, Hijo de Dr. Wagner expondrá el Campeonato Latinoamericano AAA ante Belcegor.
Además, Laredo Kid pondrá en juego el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA frente a TJP.
Lucha Libre AAA 21 de febrero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro