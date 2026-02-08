AEW COLLISION 7 DE FEBRERO 2026 .— La lucha entre los Gates of Agony (Toa Liona y Bishop Kaun) y los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) tendrá implicaciones directas en la escena de parejas, pues los ganadores avanzarán a un encuentro que definirá a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, donde ya los esperan The Rascalz y un equipo comodín. Será un duelo crucial entre la brutalidad física del dominante equipo rudo y la experiencia táctica de los Jackson. Una de esas duplas avanzará a la lucha decisiva el próximo miércoles en Dynamite. La acción de AEW Collision se emite desde el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada.

El nuevo Campeón TNT, Tommaso Ciampa, estará en acción tras lanzar un reto abierto que fue respondido por Roderick Strong y Claudio Castagnoli, lo que derivará en un choque que sacará chispas.

En un Parking Lot Fight, la violencia subirá de tono cuando Eddie Kingston, Ortiz y los Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) enfrenten a los Grizzled Young Veterans (James Drake, Zack Gibson), Big Bill y Bryan Keith, una lucha que promete extrema violencia.

Rumbo a su combate de cabellera en AEW Grand Slam Australia, los Death Riders (Wheeler Yuta y Marina Shafir) se medirán a SkyFlight (Dante Martin y Zayda Steel).

En un interesante mano a mano, Kevin Knight enfrentará a Scorpio Sky.

Además, escucharemos a la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, quien revelará la estipulación de su revancha contra Thekla, después de haberle ofrecido una nueva oportunidad titular.

AEW Collision 7 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro