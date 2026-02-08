AEW COLLISION 7 DE FEBRERO 2026 .— La lucha entre los Gates of Agony (Toa Liona y Bishop Kaun) y los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) tendrá implicaciones directas en la escena de parejas, pues los ganadores avanzarán a un encuentro que definirá a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, donde ya los esperan The Rascalz y un equipo comodín. Será un duelo crucial entre la brutalidad física del dominante equipo rudo y la experiencia táctica de los Jackson. Una de esas duplas avanzará a la lucha decisiva el próximo miércoles en Dynamite. La acción de AEW Collision se emite desde el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada.
- AEW COLLISION 24 de enero 2026 | Claudio Castagnoli vs. Roderick Strong.
- AEW DYNAMITE 28 de enero 2026 | Swerve Strickland vs. Andrade.
- AEW COLLISION 31 de enero 2026 | Mark Briscoe vs. Tommaso Ciampa.
- AEW DYNAMITE 4 de febrero 2026 | Kenny Omega vs. Andrade.
El nuevo Campeón TNT, Tommaso Ciampa, estará en acción tras lanzar un reto abierto que fue respondido por Roderick Strong y Claudio Castagnoli, lo que derivará en un choque que sacará chispas.
En un Parking Lot Fight, la violencia subirá de tono cuando Eddie Kingston, Ortiz y los Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) enfrenten a los Grizzled Young Veterans (James Drake, Zack Gibson), Big Bill y Bryan Keith, una lucha que promete extrema violencia.
Rumbo a su combate de cabellera en AEW Grand Slam Australia, los Death Riders (Wheeler Yuta y Marina Shafir) se medirán a SkyFlight (Dante Martin y Zayda Steel).
En un interesante mano a mano, Kevin Knight enfrentará a Scorpio Sky.
Además, escucharemos a la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, quien revelará la estipulación de su revancha contra Thekla, después de haberle ofrecido una nueva oportunidad titular.
AEW Collision 7 de febrero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro