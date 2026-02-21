Johnny Consejo se jugará la cabellera con Ángel de Oro en la Arena México

La tensión llegó al límite en la Catedral de la Lucha Libre. Ángel de Oro y Johnny Consejo aceptaron un reto de apuestas. El combate está programado para el viernes 27 de febrero en la Arena México, dentro del tradicional Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Ángel de Oro y Johnny Consejo llevan su rivalidad al límite en CMLL

El conflicto explotó el 20 de febrero durante un cuadrangular internacional donde también participaron Neón y Daniel García en la Arena México. Johnny Consejo se llevó la victoria tras conectar un faul sobre Ángel de Oro que pasó inadvertido para el réferi. La derrota encendió los ánimos del integrante de la Dinastía Chávez, quien exigió un mano a mano sin trampas.

Lejos de bajar la intensidad, el luchador estadounidense subió la apuesta y lanzó el desafío de cabellera contra cabellera.

No fue el primer choque entre ambos. Semanas atrás ya se habían enfrentado en una lucha de tercias, aumentando una rivalidad que combina orgullo, tradición y choque de estilos.

► Ángel de Oro busca defender el prestigio de su dinastía

Ángel de Oro llega respaldado por su linaje y su actualidad dentro del CMLL. Campeón mundial de parejas junto a su hermano Niebla Roja, ha consolidado uno de los reinados más sólidos de los últimos años, con múltiples defensas exitosas ante rivales nacionales e internacionales.

El mexicano representa la escuela clásica del Consejo: técnica depurada, lucha aérea y respeto por la tradición. Enfrente tendrá a un oponente con experiencia global y colmillo para las grandes citas.

► Duelo de apuestas inesperado

Sin duda el combate es una sorpresa, pues aunque la intensidad creció de pronto, nadie esperaba que en menos de una semana se pactara un combate entre ambos luchadores en duelo de apuestas, especialmente en una función normal y no en un evento magno del CMLL.