En las últimas horas el Universo WWE ha enloquecido al salir a la luz acusaciones de abuso, acoso o maltrato en NXT UK y WWE. Han sido mencionados nombres como Jordan Devlin, El Ligero o Joe Coffey. Antes de nada cabe mencionarse que nada se ha demostrado todavía, que debe primar que todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. No obstante, muchas personas están poniendo el grito en el cielo ante la posibilidad de que esto pueda ser cierto.

Tampoco falta quien esté dando su opinión al respecto, sobre todo fanáticos de la empresa de Vince McMahon. Pero en esta ocasión destacan recientes declaraciones de Pete Dunne, una de las estrellas de la marca británica, de la compañía podría decirse, que hizo la siguiente publicación en Twitter:

I’m disgusted by what I’m reading.

Well done to those speaking out. I really hope we can make British wrestling a better place and keep everyone safe.

This is a huge eye opener and let’s hope it will force a big change.

— Pete Dunne (@PeteDunneYxB) June 18, 2020