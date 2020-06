La relación entre ambos va más allá de empleado y empleador, de luchador y dueño de una compañía... Son amigos. O padre e hijo. Por eso puede sorprender a más de uno saber que The Undertaker quiso golpear a Vince McMahon. Estas dos leyendas de WWE han hecho muchas cosas juntos a lo largo de sus carreras, a lo largo de sus vidas, pero, como ocurre en todas las relaciones, sobre todo con una que comenzó hace tres décadas, no todo han sido buenos momentos.

Y precisamente de uno no tan bueno hablamos ahora, debido a recientes declaraciones de El Enterrador en After the Bell, el podcast que conduce Corey Graves.

“[Vince McMahon] es una de las pocas personas que puede decirme algo y que yo simplemente me siento y digo: 'Está bien'. Quiero decir que un día me dijo que tenía un montón de problemas personales en mi vida. Realmente me estaban afectando a mí y a mi capacidad de rendimiento y mi capacidad de querer salir y actuar. Quiero decir que estaba consumido, y con razón, pero no me daba cuenta hasta qué punto.

"Vince me llevó directamente a su oficina un día cuando comenzamos a hablar de eso y me miró directamente a los ojos y dijo: 'Mark, debes dejar de sentir pena por ti mismo'. Le dije: '¿Qué?'. Me respondió: 'Tienes que dejar de sentir pena por ti mismo y hacer lo que se supone que tienes que hacer'. En ese momento fue como que sentí ganas de levantarme y patearle el trasero; pero, después, pensando en lo que me había dicho, supe que tenía razón.

"No hay mucha gente que pueda decirme eso hasta el punto de tener ganas de golpearle en la cara. Pero era Vince y sabía de dónde venía. Sabía que sus palabras salían del corazón. Sabía que le importaba y que me amaba. Solo quería que me recompusiera y volviera a ser yo mismo".