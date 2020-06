Siempre es interesante conocer cómo una Superestrella es percibida entre bastidores, tanto por sus compañeros como por directivos del imperio de Vince McMahon, empezando por el propio mandamás. Ahora es momento de descubrir cuál es la opinión de Kevin Owens en WWE. Esto después de haber hecho lo propio recientemente con King Corbin, a quien se tiene en muy buena consideración, como también a Matt Riddle.

► La opinión de Kevin Owens en WWE

Como ocurre con el actual "Rey del Ring", cualquiera adivinaría que en la compañía tienen a KO en alta estima debido a todas las oportunidades, a todo el éxito que ha tenido desde que debutó. Además, en su caso sí que destaca su palmarés, pues ha sido Campeón Universal, tres veces Campeón de Estados Unidos y dos veces Campeón Intercontinental. Sin olvidar que en sus tiempos en desarrollo consiguió ser Campeón NXT.

Pero más allá de la especulación, Sean Ross Sapp afirma en una reciente sesión de preguntas y respuestas en Fightful que Owens es "universalmente amado tras bambalinas". Muchos incluso consideran que el veterano luchador canadiense es una "brújula moral". Por eso se entiende que nadie se ha molestado porque tomara la decisión de no continuar trabajando después de salir a la luz un positivo por covid-19 en WWE. Porque además no es que desde un primer momento decidiera no hacerlo, sino que ha estado trabajando, intentando hacer funcionar todo.

Por otro lado, también es verdad que, más allá de la Era Covid, Kevin Owens puede dar mucho más de lo que está dando desde hace un buen tiempo. Hace bastante que no tiene una gran historia, o que no está relacionado con un campeonato importante. Es de suponer que esto en algún momento cambiará. A ver qué ocurre cuando vuelva a los encordados, lo cual no está claro cuándo va a ocurrir en este momento.