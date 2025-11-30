3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SURVIVOR SERIES 2025

WWE SURVIVOR SERIES 2025.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de WWE, Survivor Series 2025. En el combate estelar, tuvimos la lucha de WarGames varonil, con victoria del equipo de Brock Lesnar, Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul y Drew McIntyre.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE SURVIVOR SERIES 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE SURVIVOR SERIES 2025, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Los finales de los WarGames

No fueron malos combates los dos WarGames, pero los finales dejaron mucho que desear. En el femenil, el momento decisivo se da luego del lanzamiento de Iyo Sky con el bote de basura, mientras que le masculino también se dio de forma abrupta, luego de la llegada del hombre vestido de negro, cuya identidad no se reveló. Algo anticlimático ambos finales.

► 1- Comerciales

El evento solo tuvo cuatro combates, pero mucho tiempo de para y comerciales entre uno y otro, sin siquiera un segmento. ¿Para qué poner tanto corte comercial, cuando en su lugar debería estar otra lucha, con el nutrido elenco que poseen?. Desperdicio de tiempo, tanto para fanáticos como televidentes.

LO MEJOR

► 3– John Cena vs. Dominik Mysterio

Último combate de Cena en un evento premium, y este tuvo un valor más emotivo que de calidad. Mucho espectáculo con la intervención de las mujeres y el regreso de Liv Morgan, con Cena permitiendoles que le repitan la misma maniobra que él hizo en Elimination Chamber. El público estuvo muy metido en el combate, aunque no haya sido un clásico como en las recientes presentaciones de Cena en esta gira de retiro.

► 2- WarGames femenil

Fue bastante divertido, aunque fue raro ver que las buenas tuvieran la ventaja y las rudas no vieran una forma de revertir eso. Lash Legend se vio muy incómoda durante el proceso debido a su limitado tiempo, y pudo no haber estado del todo preparada para este tipo de situación. AJ Lee se vio mejor aquí ahora que se quitó algo de óxido del ring, así que bien por ella. Sin embargo, esto realmente se sintió un poco deslucido al final del día, sin mucho odio para nadie más que Becky y Asuka, y el ritmo se sintió apagado con los rudos a la defensiva. Aunque Iyo tuvo su momento una vez más, el final fue muy raro también.

► 1– WarGames varonil

Un poco descoordinado, y el hombre enmascarado, presumiblemente Rollins (aunque bien puede ser otra persona), pero no confirmado, fue bastante innecesario y le restó mucho valor. Que los rudos ganen no es una mala decisión, pero los buenoshan parecido un poco tontos durante todo el proceso. Bron logró la victoria sobre Punk, y eso abre una nueva historia. No hubo manchas importantes aquí, y de alguna manera, incluso un poco de sangre de Punk y Cody no animó las cosas. Aun así, fue el mejor combate de la noche, terminando el combate con un poco de drama.