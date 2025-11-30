Austin Theory fue el atacante encapuchado del WarGames varonil

Triple H promocionó Survivor Series: WarGames 2025 como la edición más grande de este evento hasta la fecha. Y el plantel de competidores involucrados en el «main event» apoyaba su argumento. Sin embargo, el final de este combate hizo gala de una vulgaridad impropia de lo que se vendía.

Cuando todo estaba por decidirse entre CM Punk y Bron Breakker, un individuo encapuchado y con pasamontañas entró en escena y defenestró al actual Campeón Mundial de Peso Completo WWE vía Superkick y Stomp, para seguidamente marcharse. Punk quedó así a merced de Breakker, que le endosó una Spear y lo cubrió, permitiendo que el quinteto rudo saliera victorioso.

En comentarios, Wade Barrett expuso que pese a los movimientos empleados por el misterioso atacante, no podía haberse tratado de Seth Rollins, pues «The Visionary» se encuentra convaleciente de una cirugía. Ya concluido el «PLE», durante la rueda de prensa habitual, Paul Heyman se negó a responder en varias ocasiones a la pregunta de si conocía la identidad del agresor.

► El regreso de Austin Theory

WWE evita desvelar por el momento quién se escondía bajo ese pasamontañas y capucha, pero PWInsider y Fightful ya lo han hecho.

Según informan ambos medios, se trata de Austin Theory. ¿Decepcionados? Pues parece que originalmente Theory iba a participar en el WarGames varonil junto con Seth Rollins, Bron Breakker y Bronson Reed, pero la lesión de Rollins hizo que los planes cambiaran, llevando a la traición de Breakker y Reed sobre el ex-Shield. Y precisamente Theory llevaba más de cuatro meses sin aparecer por WWE a causa de una dolencia que provocó la disolución de su dupla con Grayson Waller, A-Town Down Under.

Habrá que estar atentos al episodio de mañana de WWE RAW, donde tal vez la compañía confirme definitivamente lo reportado por PWInsider y Fightful.