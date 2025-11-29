3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 28 de noviembre 2025

WWE SMACKDOWN 28 DE NOVIEMBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Survivor Series. El programa concluyó con un combate de Survivor Series tradicional, que tuvo a MFT en el lado ganador.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 28 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Jey Uso vs. Rusev

Esto se sintió raro, el público no estaba muy entusiasmado y el combate se hizo un poco pesado. A ser la segunda mitad de un episodio doble, hay que tenerlo en cuenta al analizar la inversión del público, pero el trabajo en el ring de Jey Uso, perdiendo público, se está volviendo cada vez más común.

► 1– Jade Cargill atacando a Chelsea Green

Ambas son rudas, y aunque Jade Cargill es la Campeona y quiere enviar un mensaje a la división femenil, no se entendió lo que quiso hacer aquí con el ataque a Chelsea Green durante su celebración.

LO MEJOR

► 3 – LA Knight vs. The Miz

Una buena lucha; ambos se esforzaron al máximo en la recta final, pero se les hizo un poco larga. Miz siente que va a volver a colarse en una revancha con Knight si Jey se lesiona en WarGames.

► 2– Survivor Series tradicional

Fue un combate decente, aunque Fenix ​​se merecía algo mejor y, de alguna manera, Tanga Loa y Talla Tonga siguen siendo terriblemente aburridos. Fenix ​​tuvo sus momentos, pero sucumbió ante el podrío rival. Por otra parte, JC Mateo y Shinsuke Nakamura merecían algo mejor aquí. Sami fue el gran protagonista del encuentro pese a no lograr la proeza de eliminar a tres rivales.

► 1 – Asuka vs. Charlotte Flair

Una buena lucha, aunque el resultado sorprende un poco, considerando que el bando de rudas suele obtener las ventajas de WarGames aquí. Estas dos nunca decepcionan cuando trabajan juntas en el ring.