WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLI.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de WWE, Saturday Night’s Main Event. En el combate estelar, tuvimos la lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo vacante entre CM Punk y Jey Uso, que terminó con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLI

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWW SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XL, en orden descendente:

LO PEOR

► 3- Sin sorpresas

Ninguna aparición sorpresa ni nada que ayude a construir las historias alrededor de los títulos que estuvieron en juego. La única novedad no estuvo en el ring, sino en el video promocional de John Cena, donde se anunció que habrá un torneo de 16 luchadores para definir al último rival del 17 veces Campeón Mundial.

► 2- ¿Y qué pasará con Drew McIntyre?

Una rivalidad bien construida pero que el resultado terminó siendo el mismo para Drew McIntyre. Una derrota en una lucha titular, quien vuelve a quedarse corto y se le escapa una nueva oportunidad de conquistar el oro. ¿Cuándo se dará su momento?

► 1- Tiffany Stratton vs. Jade Cargill

Una lucha bastante corta, y que estuvo condicionada por la lesión en la rodilla de Tiffany Stratton. Esta versión de Jade Cargill luce mejor y el título debería ayudarle a catapultar su carrera, pero la acción en el ring fue bastante floja.

LO MEJOR

► 2- Dominik Mysterio vs. Rusev vs. Penta

Dominik Mysterio libró una de las defensas más duras en su etapa como Campeón Intercontinental, sobreponiéndose a dos difíciles rivales, y sin la ayuda de Los Americanos o The Judgment Day, lo cual dice mucho de él. En cuanto al combate, tal como se esperaba, siendo bueno sin ser extraordinario, con Penta y Rusev aportando su cuota de intensidad, y hasta drama, en este encuentro.

► 1– Cody Rhodes vs. Drew McIntyre

Drew McIntyre intentó por todos los medios que Cody Rhodes hiciera trampa, haciendo juego con la estipulación de este combate, aunque solo logró que lo intentara a medias. Excelente actuación de ambos, como era de esperar dada su rivalidad. No obstante, no pareció en ningún momento que el título de Cody corriera peligro.