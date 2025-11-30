Survivor Series 2025: Bron Breakker da la victoria a su equipo en War Games

Esta noche, en el evento estelar del evento premium WWE Survivor Series 2025: San Diego, vimos una gran lucha varonil War Games, en donde, sorpresivamente, Bron Breakker logró poner espaldas planas al Campeón Mundial, CM Punk, para darle la victoria a su equipo.

El final de la lucha llegó cuando en encapuchado, vestido totalmente de negro, apareció para atacar a CM Punk con las movidas de Seth Rollins, quien, obviamente, se encuentra fuera de acción por estar lesionado.

► Momento clave

Este hombre hasta le hizo el Curb Stomp a CM Punk y ya los fanáticos especulan con que podría tratarse de Chris Jericho en su esperado regreso a WWE, pero habrá que esperar a ver de quién se trata. Bron Breakker aprovechó este ataque para partir en dos con una tremenda spear a CM Punk, hacerle el toque de espaldas, la cuenta de tres y obtener la victoria para su equipo tras 39 minutos y 25 segundos de una lucha bastante intensa y violenta.

► ¿Y ahora qué?

Con esta gran victoria de Breakker, sin duda alguna que se pone en lo alto de la cima para ser el nuevo retador al Campeonato Mundial de CM Punk.